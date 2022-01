Morte de criança de seis anos positiva para o SARS-Cov-2 e vacinada está a ser investigada

Ao final da tarde desta segunda-feira, 17, o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte enviou um comunicado onde dava conta do óbito, no domingo, 16 de Janeiro, “de um menino de seis anos com teste positivo para SARS-Cov-2, que deu entrada no Hospital de Santa Maria no dia anterior com um quadro de paragem cardiorrespiratória”.

Segundo o mesmo comunicado, “as causas da morte estão a ser analisadas”. Porque a criança tinha a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o Centro Hospitalar notificou o caso ao Infarmed e à Direcção-Geral da Saúde.

O Infarmed confirmou a recepção à Lusa: “Confirmamos que recebemos a notificação de suspeita de reacção adversa no decorrer do dia de hoje [segunda-feira, 17] e que a mesma se encontra a ser tratada pelo Infarmed em conjunto com a Unidade Regional de Farmacovigilância de Lisboa, Setúbal e Santarém.”

Segundo o regulador nacional, estão a ser recolhidos “dados adicionais por parte do notificador para análise e avaliação da imputação de causalidade, uma vez que, não sendo a aparente relação temporal o único determinante na avaliação da causalidade, é necessário proceder à recolha de toda a informação clínica”.