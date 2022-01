Abertura solene do ano judicial vai ter lugar a 9 de Março

As dúvidas que têm rodeado a realização da cerimónia de abertura do ano judicial de 2022 terminaram, depois do seu cancelamento no ano passado. O PÚBLICO apurou que o evento que reúne os representantes de todos os órgãos de soberania foi esta terça-feira marcado para 9 de Março, após a instalação da Assembleia da República e a aprovação do programa do Governo no Parlamento.