Qual o peso das “empresas” ou da “justiça” nos programas do PS e PSD?

“Horizonte”, “empresa”, “desenvolvimento”, “Plano de Recuperação e Resiliência”, “saúde”, ou “ambiente”. Quais as palavras mais usadas nos programas do PS e do PSD?

Diz-me que o que escreveste no teu programa e dir-te-ei que partido és. O que separa e o que une as quase 300 páginas que socialistas e sociais-democratas apresentam ao país? O PÚBLICO olhou para o léxico mais usado pelos dois partidos com maior representação parlamentar para perceber o que os distingue e quais os conceitos ideológicos que defendem para o país. Ambas as palavras mais usadas por cada partido começam pela letra “P”, mas traçam retratos diferentes da estratégia para vencer as eleições.