Maiorias, minorias e alguns “ismos” do terceiro dia da campanha

O dia foi especialmente complexo para a CDU, que teve a primeira baixa da campanha por questões relacionadas com a covid-19 (não foi, ainda assim, a primeira baixa na campanha dos comunistas). João Ferreira teve de deixar o lugar de substituto de Jerónimo de Sousa, entretanto operado com sucesso a uma estenose na carótida, e passou a pasta de João Oliveira, encarregue de substituir o secretário-geral do PCP nos debates. O líder parlamentar do PCP acabou por dedicar o dia à agricultura e à restauração e teve uma ajuda especial: Bernardino Soares apareceu quando da passagem da comitiva pelo concelho de Loures.