Erupção em Tonga. Mulher britânica morre a tentar resgatar cães

Uma mulher britânica morreu ao tentar resgatar os cães de que tomava conta após a erupção de um vulcão em Tonga e consequente tsunami. A notícia foi dada pelo seu irmão na segunda-feira.

Angela Glover, de 50 anos, vivia no arquipélago do Pacífico Sul com o seu marido James desde que os dois se casaram e decidiram abrir a associação Tonga Animal Welfare Society para dar abrigo e reabilitar cães vadios, antes de lhes encontrar uma nova casa.

“Este acidente terrível aconteceu enquanto eles tentavam resgatar os cães”, disse o irmão de Angela, Nick Eleini.

“Ela adorava pessoas e adorava animais e isso já se via na sua infância”, disse. “E a coisa estranha era que, quanto mais feio fosse o cão, mais ela gostava dele.”

A emissora neozelandesa TVNZ tinha noticiado que a mulher estava desaparecida depois de ter sido levada por uma onda, enquanto o seu marido se conseguiu agarrar a uma árvore.

Eleini confirmou que o corpo foi encontrado, acrescentando que a família está devastada pela notícia.

“A Angela era o coração da nossa família. Era o coração emocional da nossa família. E, sabem, agora o nosso coração desapareceu”, afirmou.

As autoridades australianas disseram que os relatos iniciais adiantavam que não tinha havido muitas mortes na erupção de sábado e consequente tsunami, ainda que a polícia australiana tenha estado a visitar praias e a relatar danos graves. Segundo a BBC, Angela é uma das duas pessoas que morreram neste desastre em Tonga, mas as autoridades temem que o número de mortes possa ser maior porque as telecomunicações no arquipélago não estão a funcionar. No Peru, também morreram duas pessoas no tsunami desencadeado pela erupção do vulcão em Tonga.