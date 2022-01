O RBI nos debates às legislativas: algumas desmistificações

No debate das legislativas de 5 de janeiro, André Ventura, no início do frente-a-frente, interpelou Rui Tavares sobre a ideia do Rendimento Básico Incondicional (RBI), mencionando que o país necessita de saber que o programa do Livre apresenta a ideia do RBI. Desde este debate foi já possível ouvir a opinião de Rui Rio, líder do PSD, de António Costa, atual primeiro-ministro e líder do PS, de Catarina Martins, do BE, de João Cotrim Figueiredo, da IL e de Inês Sousa Real, do PAN, que referiu que o seu partido também é favorável à ideia do RBI. Nunca como nestas eleições o tema do Rendimento Básico Incondicional foi tão mencionado, seja por quem o apoia seja pelos que apresentam fortes objeções.