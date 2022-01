Zero critica expansão da área de regadio para a Rede Natura

Replicar o modelo de regadio de Alqueva por várias regiões de norte a sul do país, que pode vir a implicar um investimento de 2 mil milhões de euros, dos “99 novos regadios, mais de 20 irão afectar áreas em Rede Natura 2000”, diz a associação ambientalista Zero, referindo ao programa Regadio 2030, que esteve até sexta-feira em consulta pública.

A organização refere ainda que “um terço dos projectos para novos regadios integra áreas classificadas” em Zonas de Protecção Especial (ZPE) e Zonas Especiais de Conservação (ZEC) pertencentes à Rede Natura 2000. Na informação divulgada nesta terça-feira, a Zero acentua que as sobreposições abrangem várias áreas da Reserva da Biosfera Meseta Ibérica, dois Parques Naturais (Vale do Tua e Douro Internacional), sete ZPE e doze ZEC.”

Os objectivos de conservação destas áreas “não são conciliáveis” com a tipologia de regadio e o modelo de intensificação agrícola que se propõe no estudo apresentado, por levar à “destruição dos habitats a preservar e à consequente degradação da biodiversidade” analisa a organização ambientalista.

Por outro lado, o programa nacional de regadios para a próxima década aponta para a concentração da oferta de água em “grandes empreendimentos que visam a substituição total dos sistemas agrícolas e a concentração fundiária”, ou seja, nas “monoculturas em grande escala”, analisa a Zero.

E, apesar de o estudo Regadio 2030 identificar a importância dos sistemas agro-silvopastoris, da pequena agricultura e do pequeno regadio privado, não são contempladas no plano de investimentos as explorações agrícolas de pequena dimensão e “nos territórios mais vulneráveis às alterações climáticas e aos processos de desertificação e despovoamento”, conclui a organização ambientalista.