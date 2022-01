Sabe como manter a saúde vascular no Inverno?

Durante os meses mais frios do ano a incidência de infecções é também superior, sendo também nesta altura que, com o frio, os vasos sanguíneos tendem a apresentar maior contracção para preservar o calor corporal, o que pode elevar a pressão arterial.

O cuidado com a saúde vascular é necessário o ano todo, mas o período do Inverno reveste-se de particular pertinência, uma vez que a incidência de eventos cardiovasculares, que são a principal causa de morbimortalidade mundial, é superior nos meses mais frios.

Esta variação sazonal deve-se a vários factores, como a temperatura, alterações hormonais e metabólicas, variações na actividade física e hábitos alimentares e níveis de stress. Durante os meses mais frios do ano a incidência de infecções é também superior, sendo também nesta altura que, com o frio, os vasos sanguíneos tendem a apresentar maior contracção para preservar o calor corporal, o que pode elevar a pressão arterial. A própria coagulação sanguínea pode estar facilitada, aumentando a propensão para a formação de coágulos sanguíneos.

No Inverno há um risco aumentado de doenças agudas da circulação venosa e da circulação arterial. São exemplos: a trombose venosa profunda e embolia pulmonar; isquemia (falta de sangue) dos membros inferiores; doenças vasospásticas das extremidades dos dedos (frieiras, síndrome de Raynaud); dissecção/ruptura da aorta; enfarte do miocárdio e fibrilação auricular; acidente vascular cerebral (AVC), entre outras.

Estes eventos agudos surgem habitualmente em casos de doença vascular prévia com algum tempo de evolução, logo em pessoas de maior idade, mas tem-se verificado uma tendência crescente na sua incidência em pessoas cada vez mais jovens, a partir dos 45-50 anos. Este achado pode dever-se ao estilo de vida actual.

É assim de extrema importância a realização de um check-up atempado em consulta da especialidade de modo a que estas patologias possam ser diagnosticadas, correctamente medicadas e estabilizadas com o objectivo de prevenir a sua progressão e agudização.

Além da observação médica existem exames complementares que permitem o diagnóstico com uma elevada eficácia. Na área da cirurgia vascular destaca-se o estudo hemodinâmico, que é um método não invasivo e completo de avaliação das pressões circulatórias que permite, de modo simples e standardizado, fazer o despiste tanto da doença arterial periférica como da doença venosa crónica sendo, de igual modo, importante na monitorização da evolução destas patologias.

Após o diagnóstico de uma doença vascular é recomendada a adopção de medidas de estilo de vida saudável, como a prática de exercício físico regular, uma alimentação saudável (adopção de uma dieta mediterrânica, com ingestão de poucas gorduras), evitar o excesso de peso corporal, não fumar e cumprir a medicação específica para a condição vascular diagnosticada, prescrita pelo médico.

O Inverno exige cuidados redobrados com a saúde vascular. Especificamente nesta época do ano, é necessária a atenção à manutenção de uma temperatura corporal homogénea, através do uso de roupa adequada e em camadas com protecção das mãos, pescoço e cabeça, evitando-se mudanças bruscas entre ambientes quentes e frios. Apesar do exercício ser recomendado é necessário também ter atenção às actividades de desgaste físico no exterior e estar atento aos sinais que o corpo nos dá: tonturas, dor no peito, falta de ar ou dor nas pernas com o esforço devem motivar uma imediata observação médica.

O consumo do tabaco na altura do frio é especialmente perigoso. A ingestão de café ou de uma grande refeição imediatamente antes de uma actividade ao frio também deve ser evitada. Deve-se igualmente evitar a ingestão de bebidas alcoólicas em excesso porque dão uma falsa sensação de aquecimento corporal. Recomenda-se a medição regular de pressão arterial e o seu controlo, sobretudo nos doentes hipertensos.

O seguimento regular em consulta médica e a realização dos vários exames complementares de diagnóstico são muito importantes para o acompanhamento da evolução das doenças cardiovasculares e para o seu prognóstico, que se deseja favorável.