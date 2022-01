Quatro horas semanais de exercício podem diminuir progressão do Parkinson

Os sintomas do Parkinson, um distúrbio do movimento, geralmente começam de forma gradual, mas pioram com o tempo. Uma investigação publicada na revista Neurology conclui que as pessoas que eram regularmente activas — fosse a fazer exercícios tradicionais ou actividades físicas como caminhada, jardinagem ou dança — tinham menos declínio no equilíbrio e na capacidade de caminhar, eram mais capazes de manter as suas actividades diárias e, cinco anos depois, saíram-se melhor em testes cognitivos do que os que se exercitavam menos.