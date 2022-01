Há dietas em que os hidratos de carbono são os heróis. Como funcionam?

Siga o podcast Vitamina P no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Este é o quinto e último episódio da série do Vitamina P dedicado a dietas da moda. Depois das dietas paleo e keto, do jejum intermitente e dos cheat days, exploramos as dietas que apostam nos hidratos de carbono, em vez de reduzi-los.

Os hidratos de carbono são muitas vezes colocados no papel de vilões numa dieta para perder peso, mas há regimes alimentares em que o foco é mesmo obter a maior parte da energia deste macronutriente. Ou seja, de alimentos como pão, batatas e cereais. As dietas high carb e os períodos de carb loading — um regime eleito por vários atletas — são alguns exemplos.

Para perceber o paradoxo destas dietas, falamos com a nutricionista Catarina Ferreira. “Numa alimentação high carb, a maioria das calorias advém dos hidratos de carbono, ou seja, mais de 70%”, começa por esclarecer a profissional. “Equivale a pratos com muito arroz, muita batata, muita massa, cerca de três quatro pães por dia, muitas frutas, muitas leguminosas, e pouca carne, pouco peixe e pouco azeite”, enumera. “Os atletas de alta competição nos dias antes da prova beneficiam bastante de uma dieta high carb.”

Durante a conversa, exploramos as funções dos hidratos de carbono, as recomendações da Organização Mundial da Saúde, o lugar de bolos e bolachas mais processados nestas dietas (spoiler: é preciso moderação) e a diferença entre os hidratos complexos e os hidratos simples, conhecidos como “açúcares simples”.

“O maior preferencial de energia do cérebro são os hidratos de carbono”, lembra Catarina Ferreira. No entanto, focar só nos hidratos, esquecendo alimentos ricos em proteína ou gordura, pode não ser ideal a longo prazo.

A fechar este episódio do Vitamina P, falamos de uma das maiores tendências para 2022: o leite de batata. De onde vem esta bebida? Há um estudo sobre isso.

Siga o podcast Vitamina P no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.