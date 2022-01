As imagens da destruição e da cinza caída após erupção do vulcão em Tonga

A violenta erupção de um vulcão submarino ao largo de Tonga, no Pacífico Sul, originou no sábado um tsunami que atingiu o país insular e outras regiões em redor. Ainda que, inicialmente, não tivessem sido registadas vítimas, as autoridades estimam que haja pelo menos duas mortes em Tonga – incluindo uma mulher que tentava resgatar os seus cães – e, por causa das falhas de telecomunicações na região, poderá haver mais mortes que ainda não foram comunicadas.

A erupção de Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, na sexta-feira, numa das ilhas desabitadas de Tonga, causou um tsunami que afectou o Pacífico, do Japão ao Peru (onde causou duas mortes) e aos Estados Unidos, tendo sido emitidos vários alertas na região.

A violenta erupção de um vulcão em Tonga, no Oceano Pacífico, provocou até alterações no nível do mar em Portugal, que foram medidas nos Açores, na Madeira e na zona de Peniche, divulgou no domingo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.