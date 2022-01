Tejo Energia compete com accionista minoritária na corrida ao Pego

A Tejo Energia, a empresa que explorava a central a carvão do Pego, é uma das candidatas à transformação daquele espaço num novo centro de produção de energia verde na região do Médio Tejo.

A empresa, cujo accionista maioritário é a Trustenergy (uma parceria entre os franceses da Engie e os japoneses da Marubeni), avançou com uma proposta ao concurso público cujo prazo de apresentação de candidaturas terminou esta segunda-feira, dia 17 de Janeiro, confirmou fonte oficial.

A candidatura da Tejo Energia tem a particularidade de competir com a da sua accionista minoritária, a Endesa, que até já havia afirmado ter iniciado em tribunal o processo de dissolução da companhia, em litígio total com a Trustenergy quanto ao futuro a dar às infra-estruturas do Pego, onde a licença de produção chegou ao fim em Novembro do ano passado.

Além da Tejo Energia e da Endesa (que confirmou à agência Lusa a participação no concurso), também a EDP Renováveis entregou a sua candidatura, segundo disse fonte oficial.

De acordo com o Ministério do Ambiente, também a Greenvolt, Voltalia e o consórcio formado pela Brookfield e Bondalti apresentaram propostas.

Com o concurso para a reconversão do Tejo, o Governo ambiciona salvaguardar postos de trabalho na região e “garantir a implantação de um projecto em linha com as metas climáticas a que Portugal se encontra vinculado”.

O ponto de injecção na rede eléctrica fica limitado a electricidade proveniente exclusivamente de fontes de energia renovável e o centro electroprodutor poderá contar ou não com armazenamento eléctrico integrado.

Também são aceitáveis iniciativas de captura de carbono ou produção de gases renováveis, como o hidrogénio, por métodos de gaseificação ou pirólise a partir de biomassa e electrólise com electricidade verde.

A produção de combustíveis avançados e/ou sintéticos era outra das possibilidades previstas pelo Governo.

De acordo com o comunicado divulgado esta tarde pelo Ministério do Ambiente, a análise e avaliação de propostas será seguida da publicação do relatório preliminar do júri do concurso, no site da Direcção-geral de Energia e Geologia, a 7 de Fevereiro, ou seja, 15 dias úteis após prazo de apresentação das candidaturas.

Seguir-se-á a “ponderação, pelo júri, das observações formuladas pelos concorrentes” e a elaboração de relatório final de análise das propostas até 21 de Fevereiro e notificação, a realizar pela DGEG ao adjudicatário, do direito de reserva de capacidade de injeção na RESP até 25 de fevereiro.

O Município de Abrantes, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo fazem parte, entre outras entidades, da Comissão de Avaliação que apreciou os projetos submetidos a concurso, cujo prazo terminou esta segunda-feira às 23h59.