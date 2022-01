Kiko & the Blues Refugees lançam Fake news e anunciam digressão com B.J. Cole

O álbum, Threadbare, foi lançado há um ano e assinalou a estreia da nova formação de Kiko Pereira, cantor, compositor e professor com uma carreira ligada em grande parte ao jazz: Kiko & the Blues Refugees. Depois de um primeiro álbum a solo, Raw (2003), Kiko lançara L’USA (2012) com o projecto Kiko & the Jazz Refugees, adaptando em 2021 este nome para o seu mais recente projecto. Agora, Kiko & the Blues Refugees lançam em videoclipe, depois de Giver, mais uma canção do seu álbum: Fake news.

Quando o disco foi lançado, Kiko explicou assim, em entrevista ao PÚBLICO como nasceu esta canção: “Fake news surgiu quando eu estava no aeroporto e ouvi alguém atrás de mim a dizer ‘Do you believe in fake news?’ Achei que tinha uma certa musicalidade e comecei a puxar por esse fio e a canção fez-se ali.” Agora, ao apresentar o videoclipe que se estreia esta terça-feira (com realização de Alberto Almeida), acrescenta: “A canção é uma reflexão sobre os conteúdos que a ‘fake news’ (notícias falsas, desinformação) veicula mas, e talvez mais importante, a própria consciência da existência delas no nosso quotidiano e nas consequências na nossa vida. Creio que essa reflexão é fulcral para a identificação e o entendimento da forma perniciosa e insidiosa com que estes fragmentos de pseudo-realidade se inserem nas nossas vidas.”

Ao mesmo tempo, Kiko & the Blues Refugees anunciam para Fevereiro uma digressão com um convidado ilustre: o guitarrista inglês B.J. Cole, um mago da “pedal steel”, que a par de uma carreira a solo tem tocado desde a década de 1970 com dezenas de nomes ilustres: Humble Pie, Elton John, Uriah Heep, Procol Harum, T. Rex, Joan Armatrading, Roy Harper, Gerry Rafferty, Cat Stevens, David Sylvian, The Stranglers, Deacon Blue, John Cale, R.E.M., Björk, Depeche Mode, Sting ou Tom Jones, entre muitos outros.

B.J. Cole já participara na gravação de Threadbare, como convidado, juntamente com Marta Ren, João Andresen e Mila Dores, também eles convidados da banda, que é composta por Kiko Pereira (voz), António Mão de Ferro (guitarras), Jorge Filipe Santos (teclados), Carl Minnemann (baixo) e João Cunha (bateria). A digressão agora anunciada, que conta com o apoio da Associação Mutualista Montepio, da Caetano Auto, do PÚBLICO e da Antena2, começa no dia 24 de Fevereiro no Porto (no espaço M.ou.Co), seguindo para Coimbra (dia 25, Salão Brazil), para Arcos de Valdevez (dia 26, Festival Sons de Vez) e por fim para Setúbal (dia 27, Festival Círculo de Jazz).