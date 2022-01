Moon Knight: Cavaleiro da Lua — o trailer da série Marvel que caçou Ethan Hawke

Moon Knight: Cavaleiro da Lua é a sexta série Marvel da Disney+ mas é a primeira que estreia um herói completamente novo no universo milionário que reina sobre a cultura popular na última década. Oscar Isaac é o protagonista da série, mas esta é a sua segunda volta no carrossel Marvel depois da sua investida nos X-Men; já Ethan Hawke é o novo nome de topo que se junta ao aparentemente irrecusável universo dos super-heróis nesta série que se estreia em Março na plataforma de streaming Disney+ e que divulgou o seu primeiro trailer esta terça-feira.

Steven Grant é a figura central da série, um homem aparentemente pacato cujo distúrbio de sono esconde — claro — um segredo que o torna numa figura menos solar. Afinal ele também é outra pessoa, ou personalidade, um mercenário que responde pelo nome Marc Spector, numa adaptação baseada nas histórias de comics mais recentes (Moon Knight teve já várias histórias desde a sua primeira aparição em 1975). A coisa complica-se mais quando os deuses do Egipto entram em cena. Nada a ver com a participação de Isaac em X-Men: Apocalypse (2016) em que Isaac era o vilão egípcio Apocalipse.

Esta é uma série Marvel de acção real, que sucede às mais recentes entradas da nova fase do chamado Universo Cinemático Marvel Hawkeye e What If...? (animação) e que marca um ano de novas aventuras televisivas do estúdio. O filme marca também a chegada de Ethan Hawke ao mundo dos super-heróis depois de ter feito séries recentes bem diferentes no tom e dimensão como The Good Lord Bird ou filmes como Zeros and Ones, de Abel Ferrara. Hawke surge no trailer como uma figura com pretensões messiânicas, que segundo o actor disse na televisão dos EUA se baseia em David Koresh, o líder da seita que se suicidou em massa em Waco em 1993. Arthur Harrow é o seu nome e a sua ligação aos comics é como personagem secundária.

Oscar Isaac regressa ao universo Marvel depois de tanto ter feito Star Wars ou Duna como cinema independente e séries que reimaginam Ingmar Bergman, uma decisão que justificou em Agosto à revista Total Film pelo facto de apreciar “os nomes envolvidos” e porque “é uma história incrivelmente incomum para contar dentro da linguagem dos super-heróis”, prometendo “algo bastante diferente” com uma “lógica diferente de muitos filmes de super-heróis”. A série é escrita por uma equipa chefiada por Jeremy Slater (Umbrella Academy, The Exorcist) e é realizada por Mohamed Diab (Clash), mas também pela dupla Justin Benson e Aaron Moorhead. Além de Isaac e Hawke, May Calamawy (Ramy) é o outro nome principal do elenco.