Covid-19: com que frequência pode reutilizar com segurança uma máscara KN95 ou N95?

O aumento de casos de covid-19 em todo o mundo, impulsionado pela circulação da variante Ómicron, levou alguns especialistas em saúde pública norte-americanos a emitir novas recomendações sobre a utilização de máscaras por parte da população em geral, em particular sobre quais são mais protectoras, como as máscaras N95 ou KN95.

As máscaras têxteis certificadas ou cirúrgicas são as mais comuns e as mais usadas pela população. Já as máscaras FFP2 (também conhecidas como N95, KN95 ou P2) têm uma taxa de filtração maior e são, por norma, usadas por profissionais de saúde, podendo também ser usadas pela população em geral. As máscaras FFP2 são também mais caras.

O Governo dos EUA notou esta semana que o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) “recomenda que os norte-americanos usem uma máscara bem ajustada”. Já os especialistas em saúde dizem que, embora não existam regras rígidas, existem práticas recomendadas para se usar uma máscara (N95 ou KN95) várias vezes, e com segurança.

Quantas vezes posso reutilizar a minha máscara?

“Num mundo ideal — ou pré-pandémico — muitas máscaras eram vistas como de uso único, mas a realidade é que estas podem ser usadas durante mais algum tempo”, disse Michael Knight, professor assistente de Medicina na Universidade George Washington, em Washington, D.C​.

É crucial garantir, no entanto, que a máscara “mantém a integridade” e que cada pessoa pense em quantas vezes e durante quanto tempo a usou. “Se estou apenas a colocar uma máscara para ir ao supermercado durante 45 minutos e depois a retiro, então essa máscara pode e deve durar alguns dias”, disse.

Foto Máscaras N95 Xinzheng / Getty Images

Mas se estiver a usar uma máscara durante o dia todo, durante um longo período de trabalho em que pode existir transpiração e em que a pessoa está a falar durante muito tempo, ao ponto de a máscara ficar suja, “então essa pode não ser uma máscara que se possa reutilizar”. “Se estou a usar uma máscara durante três horas, vou fazer um treino e estou a suar, então essa máscara provavelmente ficará suja”, acrescentou Knight.

Quando se começam a ver sinais de que a máscara está suja, é porque está a chegar a altura de a substituir. Mesmo com o uso normal, se uma pessoa usar uma máscara durante algumas horas por dia, “dentro de quatro ou cinco dias esta estará visivelmente suja”, disse Knight.

O CDC recomenda cinco utilizações de máscaras N95 e não mais.

Que práticas são recomendadas para reutilizar uma máscara com segurança?

Alguns especialistas sugerem que uma boa prática consiste em ter algumas máscaras à mão para que possa ir alternando as duas (ou três) entre usos. Desta forma, depois de usar uma máscara, pode deixá-la de lado durante alguns dias antes de a usar novamente, sugeriu Richard Carpiano, especialista em saúde pública e sociologia da Universidade da Califórnia, em Riverside.

Esta “pausa” vai permitir que “qualquer tipo de partículas do vírus ou remanescentes do vírus morram”. Este período de descanso entre usos vai dar tempo para que quaisquer partículas virais que a máscara possa ter filtrado sejam desactivadas, acrescentou Knight, que recomendou deixar a máscara “descansar” entre 24 e 48 horas.

Mas não mantenha as máscaras em rotação infinita. Depois de alguns usos, “deve passar para uma máscara nova”, disse Carpiano.

Knight, por seu lado, enfatizou que os cidadãos devem lavar e higienizar as mãos depois de tirar a máscara e recomendou que a remoção seja feita pelos elásticos para evitar tocar na parte externa da máscara, que pode estar contaminada.

Onde devo guardar a máscara entre os usos?

O melhor é manter as máscaras num lugar onde estas possam arejar, disse Christopher Sulmonte, da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore. “Existirá uma pequena quantidade de humidade na própria máscara, é o que acontece normalmente quando a usamos. Ter um local para que a máscara possa secar é importante.”

Foto Máscaras KN95 Andres Victorero/Getty Images

Sulmonte recomendou colocar as máscaras num saco de papel, já que é um local limpo e “confinado o suficiente para que esta continue a secar”. Já Knight recomendou um saco de rede como outra opção, colocando-o “num sítio onde o ar esteja a fluir”.

Guardar a máscara num local limpo, onde esta possa secar, impedirá que esta seja exposta a contaminantes entre os usos e prolongará a sua eficácia, dizem os especialistas.

Como é que sei quando é a altura de deitar fora a máscara?

Examine a máscara e determine se é seguro usá-la com base em dois factores principais, disse Knight: a condição e o ajuste da máscara. Se a máscara tiver um corte ou rasgão, não a poderá usar mais e o mesmo acontece se estiver “muito suja”, acrescentou.

Se a pessoa espirrou várias vezes enquanto usava a máscara, levando a que o “muco se infiltrasse no tecido”, então esta protecção também deve ser descartada.

Também há diferenças entre uma máscara que tem uma pequena quantidade de humidade, por causa do uso normal, ou uma que está “saturada”.

“Se a pessoa estiver a usar uma máscara e estiver a falar, existirão microgotículas por causa da respiração e, por isso, haverá níveis baixos de humidade. Por isso é que é importante colocar a máscara a arejar entre usos. Mas se a máscara estiver saturada por alguns fluidos, a história é diferente”, disse, dando o exemplo de uma grande quantidade de saliva ou de chuva. Nestes casos, é altura de a trocar. “Uma máscara saturada está comprometida”, disse Knight ao The Washington Post.

Os especialistas também sublinham que as KN95s e N95s — ao contrário das máscaras de tecido comunitárias — não podem ser higienizadas através da lavagem.

O ajuste também é fundamental. Quando a pessoa se apercebe de que a máscara não está bem ajustada em torno do nariz e do rosto, “quando existe um espaço entre a máscara e o nariz, é a hora de a descartar”, disse Carpiano.

No caso das N95, os peritos destacam que são mais eficazes quando estão pressionadas firmemente contra o rosto. Com o tempo, o elástico que mantém a máscara no lugar pode esticar. “Se esse ajuste não estiver justo e não causar uma marca, então esta máscara já não será tão eficaz na filtragem do ar que a pessoa está a respirar”, disse Knight.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, disse na semana passada que, por causa do aumento de casos de covid-19, o seu Governo está a trabalhar em estratégias para tornar as máscaras de alta qualidade mais acessíveis aos norte-americanos, reconhecendo que, para parte da população, esta protecção nem sempre é “fácil de obter”.

“Na próxima semana, anunciaremos como vamos disponibilizar gratuitamente máscaras de alta qualidade para a população norte-americana”, disse Biden na quinta-feira. “Eu sei que todos desejamos acabar de vez com o uso de máscaras, eu entendo, mas são uma ferramenta realmente importante para impedir a propagação, especialmente da variante Ómicron, que é altamente transmissível.”

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post

Tradução: Sofia Neves