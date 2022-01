Agora falando a sério

No seu editorial de 16 de Janeiro — A hora de discutir a sério a regionalização — o director do PÚBLICO apela a uma discussão serena daquilo que qualifica como “ a mais importante reforma do Estado em décadas “.

Acontece porém que no seu editorial falta a referência àquilo que a meu ver constitui a questão fundamental de uma possível reforma, a saber: quais os seus objectivos? Parece-me claro que sem se definirem os objectivos de tal reforma, necessariamente em número muito limitado, discutir mapas de regiões, repartição de competências entre o Estado central, as regiões e os municípios, recursos, etc., será um exercício pouco sério.

Combater o “atraso” económico do interior do país ou os desequilíbrios territoriais (coisas bem diferentes), melhorar a articulação entre Estado central e os municípios, desenvolver uma descentralização assimétrica com sistemas de competências adequados à dimensão e outras características das autarquias locais no Continente, conduzirão muito provavelmente ao desenho de regiões e sistemas de competências diferentes.

Sem que a maioria da população perceba a bondade dos objectivos a atingir creio bem que o resultado de um possível referendo seja negativo.

Mário Rui Martins, Matosinhos

RTP rima com serviço público

Não entendo porque a RTP não faz mais debates e até alongados como o da semana passada com António Costa e Rui Rio.

Já as outras duas tv são comerciais e regem-se por critérios próprios e é mais difícil(?) criticarem-se por isso.

Mas a RTP não. Ela faz serviço público. Os debates, como disse um comentador, podiam também ser temáticos. E envolver mais os partidos não representados na AR (pertenço a um deles). Penso que há um de inspiração anti-constitucional (para não dizer nacionalista com membros supostos neo-nazis) e isso coloca um problema evidente também ele constitucional. Mas a RTP haveria de encontrar uma solução acertada para isso.

Ora, os debates fazem mais falta com a pandemia na rua.

E porque será que a RTP faz praticamente o mesmo (parece que com uma excepçãozinha para o princípio da semana que vem) que as televisões comerciais? Não podem fazer anúncios na mesma como fazem? E se não puderem, não podem suportar esses custos ocasionais? Têm medo de quê?

José Elias de Freitas, Lisboa

Não bate certo

No seu artigo “A vacuidade do debate eleitoral” (PÚBLICO de 15 de Janeiro), M. Fátima Bonifácio arranca com uma impossibilidade matemática. O seu oftalmologista está a ver mal. Quando um contribuinte, devido a aumento de rendimento, passa para o escalão superior não pode ficar a ganhar menos. As taxas de IRS aplicam-se a cada escalão. Ou seja, a taxa aplicada ao novo escalão aplica-se apenas ao excedente de rendimentos. Vejamos: a directora da clínica recebia A e era tributada em X. Na nova situação, ela receberia A+B e seria tributada em X+Y, sendo Y apenas aplicado a B. Daí que nunca poderia ganhar menos.

João de Braga Filho, Braga

Geoestratégias na Europa em risco

OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, é uma herança da segunda metade do século XX, no dealbar da “guerra fria”, com a omnipresença militar da grande potência transatlântica, na Europa Ocidental. A ditadura salazarista foi fundadora do tratado, em 1949. Para Portugal, evolução na continuidade, em épocas históricas distintas. Países da Europa Ocidental que não se filiaram: a Áustria, a Finlândia, a Irlanda, a Suécia e a Suíça. Dos países do leste da Europa, todos se foram integrando, excepto a Sérvia, a Bósnia-Herzegovina, a Bielorrússia e a Ucrânia. A filiação mais atípica é a da Turquia, membro desde 1952. O que levou ao alargamento a leste da NATO? Quais as causas da não filiação dos países europeus referidos? Se não fora a potência geoestratégica da Federação Russa, finda a “guerra fria” e dissolvido o pacto de Varsóvia, em 1991, a NATO justificava-se? Não terá sido o golpe de Estado de Maidan, em 2013, a mudança de regime da Ucrânia e a consequente guerra civil, o factor máximo de desestabilização da Europa, potencialmente mais perigoso do que a guerra na Jugoslávia? Ucrânia, etimologicamente, em russo, significa “no extremo”. Para bem da paz, é preciso evitar levar os conflitos aos extremos, neste velho continente, da ocidental praia lusitana até aos Urais.

José Manuel Jara, Lisboa