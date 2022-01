Candidato da extrema-direita condenado por incitação ao ódio racial em França

Eric Zemmour, candidato da extrema-direita às eleições presidenciais de Abril em França, foi esta segunda-feira condenado pelo Tribunal Correccional de Paris a pagar uma multa de 10 mil euros por injúrias raciais e provocar o ódio racial.

“Eles não têm nada a fazer aqui, são ladrões, são assassinos, são violadores, é isso que eles são, é preciso mandá-los de volta”, foi assim que Zemmour se referiu aos menores desacompanhados que chegam ao país como imigrantes ou requerentes de asilo, durante um debate no canal de informação CNews, em Setembro de 2020.

“É uma invasão permanente”, vociferou ainda Zemmour no programa Face à l’info, onde era comentador residente. Para o Ministério Público, estes foram “comentários ultrajantes”, que mostram uma “rejeição violenta” e um “ódio” aos imigrantes e que ultrapassam claramente “os limites da liberdade de expressão”.

Com Zemmour ausente da audiência no tribunal da capital francesa, coube ao seu advogado anunciar a intenção de recorrer.

As declarações do radical já lhe valerem pelo menos 15 acusações judiciais nos últimos dez anos. Ilibado quase sempre, foi condenado já duas vezes por incitação ao ódio. Na próxima quinta-feira vai começar a ser julgado o seu recurso à condenação por contestar um crime contra a humanidade, quando em Outubro de 2019 defendeu que o marechal Philippe Pétain, chefe de Estado colaboracionista durante a ocupação nazi, “salvou” judeus franceses, escreve o jornal Le Monde.

Em 2011, Zemmour foi multado em dois mil euros também por incitação ao ódio racial, depois de ter dito que “a maior parte dos traficantes são negros é árabes” e defendido que os empregadores “têm o direito” de recusar dar trabalho a árabes ou negros.

Depois de as sondagens terem chegado a antecipar a sua passagem à segunda volta, numa altura em que não era oficialmente candidato, Zemmour tem surgido agora sucessivamente atrás do Presidente, Emmanuel Macron, da candidata do partido Os Republicanos, Valérie Pécresse, e da líder da União Nacional, de extrema-direita, Marine Le Pen.