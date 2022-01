CML retoma recolha de lixo volumoso e resíduos verdes

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) informou esta segunda-feira, em comunicado, que a recolha de lixo volumoso como monos e de resíduos verdes de limpeza de jardins se encontra novamente em funcionamento, já que “estão reunidas as condições para a reposição” do serviço.

Os pedidos de recolha podem agora ser realizados no site da CML, por via telefónica à câmara ou às juntas de freguesia do local de recolha e ainda através da aplicação na Na Minha Rua Lx.

Este serviço municipal estava suspenso desde o dia 30 de Dezembro, segundo uma nota da câmara, que pedia aos munícipes que evitassem “a deposição destes resíduos na via pública”.

A recolha do lixo normal encontra-se também com perturbações desde o dia 6 de Janeiro devido ao número de trabalhadores dos Serviços de Higiene Urbana do Município que estão infectados com covid-19 ou em isolamento profiláctico, mas a câmara ainda não anunciou quando os munícipes podem esperar a normalização do serviço.

Não tendo suspendido por completo a recolha dos resíduos, os trabalhadores foram afectos a novos circuitos de recolha devido à pandemia, o que perturbou “o normal funcionamento da actividade”, de acordo com a autarquia.

No domingo passado, Portugal registou 32.271 casos, sendo o quarto país da UE e o sexto país do mundo com mais novos contágios diários nos últimos sete dias, segundo uma notícia da agência Lusa.