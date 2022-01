Rafael Leão marcou mas não evitou a derrota do AC Milan

O Spezia protagonizou nesta segunda-feira uma surpresa na 22.ª jornada da I Liga italiana de futebol, ao vencer o AC Milan, em San Siro, por 2-1, enquanto o Nápoles ganhou em Bolonha, por 2-0.

O AC Milan chegou ao intervalo a vencer, com um grande golo do internacional português Rafael Leão, aos 45+1 minutos, que aplicou um “chapéu” soberbo ao guarda-redes do Spezia, golo que poderia ter chegado um minuto antes, quando o lateral esquerdo francês Théo Hernández falhou a cobrança de um penálti.

Nada fazia prever o que se passou na segunda parte, com a equipa do Spezia a dar a volta ao resultado, com golos do médio colombiano Kevin Agudelo e do avançado ganês Emmanuel Gyasi, aos 64 e 90+5 minutos, respectivamente.

Num dos outros jogos do dia também já realizados da 22.ª jornada, o Nápoles, outro candidato ao título, foi competente para vencer em Bolonha, por 2-0, graças a um “bis” do avançado mexicano Hirving Lozano, aos 20 e 47 minutos.

O internacional português Mário Rui regressou à titularidade, tendo alinhado durante os 90 minutos, depois de estar afastado da equipa várias semanas devido a uma lesão.

Com estes resultados, o Inter mantém-se na liderança, com 50 pontos (21 jogos), seguido do AC Milan, com 48 (22), do Nápoles, com 46 (22), da Atalanta, com 42 (21), e da Juventus, com 41 (21). O Bolonha e o Spezia seguem em 13.º e 14.º, com 27 (22) e 22 (22), respectivamente.