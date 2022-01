A Mim, Nunca: uma minisérie na RTP Play para voltar a pôr o dedo na ferida da violência doméstica

Teresa Tavares protagoniza uma curta série sobre um longo problema social, com base no podcast de Joana Dias e numa história verídica.

A expressão que dá título à nova mini-série saída do RTP Lab, o espaço que a estação pública reserva para primeiras obras ou conteúdos mais experimentais, diz (quase) tudo: A Mim, Nunca é o que muitas vítimas ou sobreviventes de violência doméstica pensariam antes de se ver enclausuradas na teia deste crime. Teresa Tavares é a protagonista de uma história que tem como motor o activismo da jornalista, realizadora e autora desta série, Joana Dias. Uma das suas outras aventuras foi fazer um livro sobre a sua experiência pessoal com a violência doméstica, numa “relação tóxica” como a classifica, que se tornou um podcast da Antena 1. Agora, com os realizadores Ana Brás e Pedro Gomes, conta mais uma história em streaming português da violência doméstica.

Em 2021, a plataforma de streaming portuguesa Opto, da SIC, estreou três telefilmes com nomes como Cláudia Vieira, Miguel Guilherme, Marco D'Almeida ou Lúcia Moniz sob o título Na Porta ao Lado — a proximidade silenciosa da violência doméstica dá azo à associação a outra expressão comum, tanto quanto é comum este crime e tanta quanta parece ser a vontade do audiovisual nacional de denunciar a sua existência.

“A história que queremos contar é verdadeira e acontece todos os dias em Portugal, daí a sua importância e urgência em ser contada”, dizem agora os realizadores Ana Brás e Pedro Gomes, num comunicado enviado pela RTP. “De acordo com a APAV [Associação de Apoio à Vítima], foram registadas 13.093 ocorrências [de violência doméstica em 2020], à parte das inúmeras vítimas que permanecem em silêncio, ano após ano, devido ao receio de represálias por parte dos agressores”, completam os realizadores, que assinam individual e respectivamente os primeiros dois episódios e que dividem a autoria do terceiro e último. Segundo o relatório anual da APAV, em 2020 houve 14.854 crimes de violência doméstica, física e psíquica; de acordo com dados da APAV citados há dias pela CNN Portugal, no mesmo ano morreram 32 pessoas em contexto de violência doméstica.

Nesta mini-série, cada episódio tem cerca de 15 minutos e o rosto de Teresa Tavares a dominar. Há uma dimensão onírica, fruto do medo e do cansaço que ele gera nas vítimas de violência, mas também da necessidade de contar a história da designer gráfica Joana e do filho Lucas. Rui é o pai desavindo, ciumento, violento, obsessivo que deixou um lastro nas vidas que alimentam esta história e que se baseia, dizem os autores, num caso verídico de violência doméstica.

A Mim, Nunca é uma produção da Promenade, que recentemente estreou 5Starz na RTP Play e que se assume como uma produtora com uma agenda social e contemporânea nas histórias que quer contar, e tem banda sonora de Noiserv. A mini-série é então criada a partir do podcast de Joana Dias na rádio pública (e que está disponível, como todos os conteúdos RTP Play, gratuitamente no site da RTP).