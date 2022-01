Nesta biblioteca o silêncio é irrelevante e o que mais conta não são os livros

Cresci com a ideia de que nas bibliotecas o silêncio é um dado adquirido, como os livros. Comecei a frequentá-las com amigos e colegas de liceu, cientes de que qualquer tentativa de trabalhar em grupo, mesmo falando muito baixo, seria prontamente desencorajada pelos funcionários. Hoje o cenário nas bibliotecas públicas portuguesas é já bem diferente, com algumas a assumirem o seu papel de pólos de dinamização da comunidade muito para além da leitura, mas nenhuma das que conheço, com maiores ou menores responsabilidades, tem uma dinâmica semelhante à Deichman, em Oslo.