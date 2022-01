Costa 1, Rio 0

Quando num jogo de futebol as duas equipas são, em termos de qualidade, muito iguais, muitas vezes perde quem comete mais erros. Na eleição legislativa do próximo dia 30, esta velha máxima futebolística vir a ser uma realidade. Os dirigentes do PS e PSD sabem bem que nada está decidido. Embora os socialistas surjam à frente em todas as sondagens, a diferença para o PSD (entre cinco e dez pontos percentuais) não é ainda segura e que, em cerca de 15 dias de disputa eleitoral nas ruas do país, muita coisa pode acontecer.