A “geringonça” foi metida viva dentro de um caixão? (E outras dúvidas sobre o dia 30)

Os debates não esclareceram tudo o que pode acontecer depois do dia das eleições. Ficam aqui algumas das perguntas ainda em aberto.

Agora que se inicia o período oficial da campanha eleitoral para as legislativas de 30 de Janeiro e que ficaram para trás as três dezenas de debates frente-a-frente entre os líderes dos principais partidos – já só faltando os debates entre todos os líderes –, é altura de fazer um primeiro balanço do que ainda está por esclarecer nos 13 dias que faltam até ao dia de reflexão, véspera da eleição.