Migrants: esta curta sobre refugiados (que são ursos polares) derrete o coração

A casa de dois ursos polares, protagonistas desta multipremiada curta-metragem de animação 3D, intitulada Migrants, tornou-se inabitável devido às alterações climáticas. O degelo das superfícies onde viviam forçou mãe e cria a encontrar um novo habitat. À chegada ao novo destino, a recepção, porém, não é amigável. Ursos castanhos autóctones impedem, com recurso a força, a permanência dos recém-chegados, expulsando-os do seu território. O que acontece a seguir?

No decorrer do filme, torna-se difícil para o espectador não empatizar com os refugiados climáticos, dois adoráveis ursos que procuram apenas um lugar seguro para viver. A narrativa é uma alegoria que remete para as crises climática e de refugiados que já afectam populações humanas. O filme de oito minutos, produzido por cinco alunos (Hugo Caby, Antoine Dupriez, Lucas Lermytte, Zoé Devise, and Aubin Kubiak) da escola de cinema de animação PÔLE 3D, em Roubaix, França, foi premiado e nomeado mais de 300 vezes em festivais internacionais de cinema de animação.