Um álbum de murais (e homenagens) assinados por artistas de rua de todo o mundo

Já os tínhamos visto aparecer no ano em que a pandemia começou (o fatídico 2020), mas continuam a espalhar-se pelo mundo: na Índia, nos Estados Unidos, em Inglaterra ou na Indonésia, há graffitis que retratam os últimos dois atípicos anos. E a maioria não esquece quem ajudou a superá-los: os profissionais de saúde. Replicam-se imagens de homenagem, onde médicos e enfermeiros, muitas vezes comparados a super-heróis (há mesmo quem os pinte junto ao Batman e ao Spiderman), outras apenas retratados fielmente.

Portugal não foi excepção: em Junho de 2020, Vhils inaugurou uma obra numa das paredes exteriores do Hospital de São João, no Porto. E desde Setembro de 2021, o mural Cuidar, da autoria de Osir, representa um cientista, uma enfermeira com uma paciente e um médico a auscultar um bebé no exterior do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Numa altura em que a variante Ómicron se difunde rapidamente — com perspectivas de que possa infectar metade da população europeia já nas próximas semanas — este álbum reúne as obras dos artistas de rua que, mesmo em pandemia, não deixaram criar.