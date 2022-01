Feira do Cerco realiza-se a partir deste domingo em novo local na cidade do Porto

A feira do Cerco realizava-se na Alameda de Cartes, na freguesia de Campanhã, junto ao bairro com o mesmo nome.

A Feira do Cerco realiza-se este domingo, pela primeira vez, na Avenida 25 de Abril, depois de a Câmara do Porto ter decidido que aquela feira seria deslocada provisoriamente, até à criação de um “feiródromo”.

A partir de hoje, os comerciantes da extinta feira do Cerco vão poder vender no recinto onde se realiza aos sábados a feira da Vandoma, na Avenida 25 de Abril, sendo esta uma situação “provisória”, adiantou a autarquia.

Até ser encontrado o espaço definitivo, os 25 comerciantes legais da extinta Feira do Cerco, tanto de produtos frescos como de vestuário, vão poder vender aos domingos de manhã naquele local.

A Câmara Municipal e a Assembleia Municipal do Porto aprovaram o encerramento definitivo da Feira do Cerco, que ocorreu no final do ano passado.

Em Dezembro de 2021, o executivo garantiu que os feirantes poderiam vender noutro local a partir de 15 de Janeiro, tendo também em conta o período de contingência decretado pelo Governo para as primeiras duas semanas do ano, devido à pandemia de covid-19.

Nesse mês, um movimento de feirantes reuniu cerca de 600 assinaturas num abaixo-assinado, entregue na Câmara do Porto, contra o encerramento da Feira do Cerco e admitiu fazer uma manifestação se, após o dia 15 de Janeiro, não reabrissem a feira, disse, em declarações à agência Lusa, Virgínia Silva, uma das feirantes responsáveis pela recolha das assinaturas.

A Câmara Municipal indicou já a intenção de criar um “feiródromo” para acolher as feiras do Cerco e da Vandoma, a funcionar futuramente na freguesia de Campanhã.