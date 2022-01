Morrer são e viver louco

O ano tem 365 dias ou, quando bissexto, 366. Mas tirando meia dúzia de datas mais relevantes e o aniversário dos que me são mais queridos, não sei quase nada sobre a história e as estórias de cada um deles. Sucede que o dia de hoje, por razões totalmente diferentes entre si, é dos poucos sobre os quais sei de facto alguma coisa e, se um dia calhar a participar num desses concursos de cultura geral que passam na televisão, o 16 de Janeiro é o único dia que me permitirá fazer um brilharete ao melhor estilo de Quem Quer Ser Bilionário?.