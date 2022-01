Como denunciar governos e empresas sem ir preso?

John Tye gere o escritório de advogados que está a defender a mais recente denunciante do Facebook. Quer limpar os rótulos de “traidores” e “interesseiros” associados aos denunciantes.

Entrevista com John Tye

Há sete anos, John Tye foi uma das pessoas escolhidas para ajudar o Departamento de Estado (o equivalente ao ministério dos Negócios Estrangeiros) dos EUA a lidar com as revelações de Edward Snowden sobre a vigilância em massa do Governo norte-americano. Acabou por deixar o emprego para se tornar, ele mesmo, denunciante. Hoje, lidera a Whistleblower Aid, um escritório de advogados pro bono que ensina pessoas a desmascarar falhas de governos e empresas em todo o mundo. Foi a empresa escolhida por Frances Haugen, na altura de denunciar o Facebook.