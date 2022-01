PSV responde ao Ajax e também vence

Formação de Eindhoven é o líder nos Países Baixos, com um ponto de vantagem sobre o próximo adversário do Benfica na Champions.

O Ajax não ficou mais do que umas horas na liderança da Eredivisie. Ao início da tarde, a equipa de Amesterdão derrotou o Utrecht por 0-3, assumindo o comando provisório da liga neerlandesa, mas, pouco depois, o PSV Eindhoven respondeu à altura com um triunfo sobre o Groningen por 0-1.

Em Utrecht, Antony, Brobbey (por duas vezes) marcaram os golos que colocaram o próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões no primeiro lugar, com 45 pontos. Pouco depois, em Groningen, um golo do alemão Mario Goetze recolocou o PSV no topo, com 46 pontos.