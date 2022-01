Bétis vence dérbi com Sevilha na Taça do Rei

Um golo de Sergio Canales, a passe do português William Carvalho, permitiu este domingo ao Bétis eliminar o rival Sevilha (2-1), nos oitavos-de-final da Taça do Rei, em jogo que tinha sido suspenso no sábado.

O dérbi foi suspenso no sábado, aos 39 minutos, com o resultado de 1-1, e retomado já sem público, depois de um jogador do Sevilha ter sido atingido por um objecto.

O duelo ficou marcado pela agressão a Joan Jordan, atingido por um tubo vindo das bancadas, que, de acordo com um comunicado do Sevilha, lhe provocou um traumatismo cranioencefálico, deixando o médio espanhol sob observação.

Até aos 39 minutos, momento da interrupção, o Sevilha, de Julen Lopetegui, tinha marcado pelo médio argentino Papu Gomez (35'), quatro minutos antes de o francês Nabil Feki empatar e do incidente com Jordan.

Com Rui Silva e William Carvalho em campo, o Bétis acabou por garantir a vitória por intermédio de Canales, com o jogador a receber um passe largo do médio português, no lado direito do ataque, a flectir e a rematar cruzado (73').

O golo aconteceu poucos minutos depois de Lopetegui lançar Jesus Corona, reforço de inverno proveniente do FC Porto, com o mexicano a jogar os últimos 23 minutos.

Antes, o Valência apurara-se para os quartos-de-final, ao vencer por 1-0 o Atlético Baleares, equipa dos distritais, num jogo em que Marcos André marcou logo no primeiro minuto, sendo substituído na segunda parte pelo português Gonçalo Guedes.