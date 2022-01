Aos 35 anos, Nani ainda decide

Internacional português estreou-se pelo Veneza com uma assistência que valeu um empate.

A Série A italiana é a liga de futebol que mais valoriza a experiência. É o campeonato onde Zlatan Ibrahimovic, aos 40 anos, ainda é goleador pelo AC Milan, ou onde Pepe Reina ainda defende as redes da Lazio aos 39. É o campeonato onde os jogadores são eternos, como foram Maldini, Buffon ou Totti. É onde está agora Nani, o internacional português de 35 anos, contratado há poucos dias pelo Veneza, depois de três épocas cheias no futebol dos EUA.

E como o talento é eterno, independentemente da idade, Nani nem de dois minutos precisou para ser decisivo. Entrou as 72’, numa altura em que a sua equipa estava a perder com o Empoli 0-1, e, 115 segundos depois, estava a fazer a assistência para o golo do empate de David Okereke. O Veneza ainda não tinha conquistado qualquer ponto na Série A em 2022, mas conseguiu um neste domingo que o elevou acima da linha de despromoção.

Maior impacto imediato, só se tivesse marcado o golo da vitória, mas esta foi uma estreia bem promissora para Nani ns sua segunda aventura pelo futebol italiano – representou a Lazio de Roma em 2017-18. Com contrato até 2023, o antigo jogador do Sporting mostrou que continua a ter condições para ser importante numa equipa de um campeonato de topo e, quem sabe, regressar à selecção nacional – deixou de ser chamado em Fevereiro de 2017.