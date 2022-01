Professores e pessoal não docente do superior podem ser vacinados este fim-de-semana

Os professores e funcionários não docentes do ensino superior “que desejem receber a dose de reforço da vacina contra a covid-19 poderão deslocar-se, este fim-de-semana, aos centros de vacinação”, anunciou este sábado à tarde a Direcção-Geral da Saúde, em comunicado. Há uma semana que os sindicatos de professores das universidades e politécnicos exigiam esta solução, depois de vários colegas terem sido “barrados”, apesar de terem conseguido fazer o agendamento da vacina, enquanto decorria a vacinação dos colegas do ensino obrigatório.

Docentes e funcionários de instituições de ensino superior serão vacinados em modalidade de Casa Aberta com senha digital, mas terão de “efectuar previamente o pedido de senha digital no Portal Covid-19”, informou a DGS, num comunicado tornado público na tarde deste sábado.

A informação apanhou de surpresa o Sindicato Nacional do Ensino Superior (Snesup), sobretudo tendo em conta os calendários que são apresentados. “É completamente incompreensível este timing”, critica a presidente daquela organização sindical, Mariana Gaio Alves. “Como é que isto é noticiado a meio de sábado para ser feito neste fim-de-semana”, questiona também, sublinhando ser “inviável” fazer chegar a informação em tempo útil aos professores do ensino superior.

A decisão de inclusão dos docentes das universidades e politécnicos nos grupos prioritários para o reforço de vacinação – que vinha sendo reclamada nos últimos dias pelos sindicatos de professores ​– “é positivo”, reconhece Mariana Gaio Alves, mas é “completamente impossível” que seja concretizada. Por isso, o Snesup vai exigir à DGS que o acesso dos docentes das universidades e politécnicos à vacinação na modalidade de Casa Aberta seja alargado para os próximos dias.

O anúncio da DGS surge cerca de uma semana depois de muitos professores e funcionários do superior terem visto ser-lhes recusada a dose de reforço, quando foram vacinados os docentes de outros graus de ensino, situação que foi denunciada pelos sindicatos do sector. Muitos destes docentes conseguiram mesmo gerar os códigos necessários na plataforma de auto-agendamento, mas acabam por não ser inoculados por não pertenceram ao ensino obrigatório, quando se apresentavam nos centros de vacinação como docentes das universidades e politécnicos.

O secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales, tinha anunciado que a “casa aberta” do final desta semana se destinava a professores “de todos os graus de ensino”. No entanto, os professores do ensino superior não foram incluídos no documento orientador enviado aos centros de vacinação. No fim-de-semana passado, em reacção às notícias dos dias anteriores, o Governante tinha prometido que a situação seria ultrapassada e que “o mais brevemente possível os professores de ensino superior também” seriam vacinados.

PSP, GNR e SEF também vacinados este fim-de-semana

Este fim-de-semana tinha sido inicialmente dedicado à vacinação dos elementos das secções de voto e funcionários das juntas de freguesia que estarão envolvidos no processo eleitoral das Legislativas de 30 de Janeiro. No mesmo comunicado, a DGS dá conta de que também os profissionais da PSP, GNR e SEF poderão deslocar-se, neste sábado e no domingo, aos centros de vacinação para serem vacinados com a dose de reforço contra a covid-19.