Mais de metade do território nacional apresenta carência de recursos hídricos

A água disponível nas bacias hidrográficas do Sado, Mira e Guadiana já não é suficiente para garantir a recarga das albufeiras e aquíferos. Pressente-se mais um ano seco no sul do país.

Nos campos do Alentejo vive-se um paradoxo desde que Alqueva se tornou uma realidade. Sobressai uma agricultura de regadio tecnologicamente avançada com água garantida a tempo e horas, junto a explorações pecuárias ou de culturas de sequeiro onde a falta de água se tornou um drama sobretudo quando as secas se tornaram prolongadas no tempo e mais curtas entre si.