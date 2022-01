Covid-19 em Portugal: 38.136 novos casos e 33 mortes

Há mais uma pessoa internada nos cuidados intensivos e mais 34 hospitalizadas. Portugal desce dos 40 mil novos casos diários, mas regista o mais alto número de internamentos desde 2 de Março de 2021. Foram registadas 33 mortes associadas à covid-19, na sexta-feira. A maior parte dos novos casos foi detectada no Norte e em Lisboa e Vale do Tejo.

Portugal registou, na sexta-feira, 14 de Janeiro, 33 mortes associadas à covid-19 e mais 38.136 casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2. O país desce dos 40 mil novos casos diários, mas regista o mais alto número de internamentos desde 2 de Março de 2021.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este sábado, o total de vítimas mortais sobe para 19270 pessoas. Foram registados 309 633 casos de infecção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.

O relatório diário indica que há agora 1733 doentes com covid-19 nos hospitais, mais 34 do que no dia anterior. Mais uma pessoa foi internada nos cuidados intensivos. São 163 no total. Há mais 28067 pessoas recuperadas, perfazendo mais de um milhão e meio de recuperações desde o início da pandemia em Portugal.

Durante a semana, Portugal contabilizou por três dias mais de 40 mil casos diários de covid-19, atingindo novos máximos. A DGS recomenda, por isso, a “manutenção de todas as medidas de protecção individual” e a “intensificação da vacinação de reforço”.

“Dado o rápido aumento de casos, mesmo tendo em consideração a provável menor gravidade da variante Ómicron, é expectável um aumento de pressão sobre todo o sistema de saúde e na mortalidade”, alerta o mais recente relatório semanal de monitorização das “linhas vermelhas” elaborado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) e pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Segundo o boletim correspondente aos dados de sexta-feira, as autoridades de saúde estão a vigiar um total de 262 034, mais 10 202 do que no dia anterior.

A maior parte dos novos casos foi mais uma vez registada no Norte e depois em Lisboa e Vale do Tejo (mais 13 585), região que registou mais mortes: 14 óbitos.

No Norte foram registadas mais 12 mortes. O Centro contabiliza mais 4649 novos casos e cinco mortes. No Alentejo registou-se uma morte e mais 1224 novas infecções. No Algarve (mais 1219 casos) e nos Açores (55 novos casos) não há mortes a assinalar. Na Madeira, onde as visitas aos hospitais foram suspensas por mais dez dias, contabilizou-se 2133 novos casos e uma morte.

Escolher: Largura do texto