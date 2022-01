“Não sei onde estaríamos hoje se não fossem as semanas de contenção”

Nos últimos quase dois anos, as unidades de saúde pública pouco mais têm feito do que responder à pandemia. Depois de um período de alguma acalmia, a variante Ómicron voltou a elevar a pressão. E enquanto a incidência se mantiver alta, avisa o médico de saúde pública Bernardo Gomes, as unidades continuar debaixo de muita pressão. Médico da Administração Regional de Saúde do Norte, na unidade de saúde pública do Agrupamento de Centros de Saúde da Feira, diz que o efeito da alteração das regras feitas pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), de automatizar o pedido de testes e de identificação dos contactos de risco, também mais reduzidos em número, começa a sentir-se. Mas é preciso deixar mais passar mais algum tempo para que as normas estejam interiorizadas e a situação estabilize.