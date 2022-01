A Itália reentra no túnel da incerteza

A política italiana é quase sempre teatro, geralmente no registo de comédia, por vezes no de tragédia. A eleição do Presidente da República deveria ser um acto da rotina democrática, mas está a transformar-se em drama. A inesperada candidatura de Berlusconi tanto pode redundar em nada como desencadear um novo descarrilamento. Ontem, em Roma, os seus aliados Matteo Salvini, da Liga, e Giorgia Meloni, do Irmãos de Itália, propuseram formalmente a sua candidatura. Mas pode ser uma farsa.