“A protecção da Lagoa dos Salgados vai ser o primeiro passo da luta”

Rui Eufrásia, Anabela Santos e André Pinheiro instalam dois telescópios terrestres perto da estrutura de madeira que pretende facilitar a vida aos observadores de aves que, diariamente, procuram a Lagoa dos Salgados, em Silves, e não é preciso muito para começarem a desfiar algumas das espécies menos perceptíveis, entre as tantas que se movimentam ali à frente, na água calma e sob uma temperatura amena para Janeiro. “Está ali um caimão”, diz André Pinheiro, da Almargem, enquanto Rui Eufrásia vai mostrando, através do poderoso óculo, marrequinhas, de cabeças verdes aveludadas, ou as tarambolas-douradas que o levam a dizer, quase emocionado, “são tão bonitas”.