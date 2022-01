Sérvia: com um olho no Danúbio e outro em Novi Sad

Sinto uma certa relutância mas, erguendo o rosto uma e outra vez para a fortaleza, imperturbável e bela na margem direita do Danúbio, ameaçando tocar o céu pintado com nuvens que fazem lembrar flocos de algodão, convenço-me e começo a vencer os degraus que, com maior ou menor esforço, me irão conduzir ao topo. De quando em quando, faço uma pausa ou olho por cima do ombro para ver se a neblina já se desprendeu do rio que acabara de atravessar através da ponte Varadin.