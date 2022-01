Em Idanha-a-Velha, um pato à Apício e a cozinha romana de Maria

A enorme frigideira que chega à mesa parece uma pintura – ou um mosaico romano. Sobre os tons de terra do pato, das castanhas e das favas, destaca-se a cor das sementes de romã e das perpétuas vermelhas. O Pato à Apício é a especialidade mais famosa do pequeno restaurante de Idanha-a-Velha, a Casa da Velha Fonte na Casa da Amoreira. O exterior igual ao de tantos outros restaurantes não denuncia o que vamos encontrar no interior: aqui estamos no território de Maria Caldeira de Sousa, “cozinheira e mestranda em gastronomia”, como gosta de se apresentar. “São duas coisas muito importantes na minha vida porque, juntando-as, acabo por trazer uma alegria diferente às mesas do meu restaurante.”