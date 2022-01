Coutinho voltou à Premier League para empatar o United

Brasileiro estreou-se pelo Aston Villa com um golo no empate (2-2) frente ao Manchester United, depois de Bruno Fernandes ter marcado por duas vezes.

Philippe Coutinho já era quase um “peso morto” no Barcelona. O médio brasileiro nunca se afirmou de forma indiscutível nos catalães, sempre na sombra gigante de Lionel Messi, e sempre a lutar contra a memória daquele que ia substituir, Neymar. Nunca atingiu o nível que teve nos seus melhores anos de Liverpool e, por isso, o Barcelona, em contenção de custos, o despachou para Inglaterra, para um Aston Villa a precisar de um choque. Foi exactamente isso que Coutinho fez em Villa Park, frente ao United. Entrou e marcou um golo que deu o empate frente ao Manchester United (2-2) em jogo da 22.ª jornada da Premier League inglesa.

Antes de Coutinho entrar em campo, o herói estava a ser Bruno Fernandes, a assumir o protagonismo do United na ausência do seu compatriota Cristiano Ronaldo. Estava a ser um jogo de “ressurreição” para o médio português numa época em que a sua influência não se tem feito sentir ao nível do que foi desde que chegou a Old Trafford em Janeiro de 2020. Naquela tarde, em Villa Park, Bruno Fernandes começou a deixar a sua marca no jogo logo aos 6’, num remate forte, mas à figura do guarda-redes Emiliano Martínez – só que o argentino deixou fugir a bola para dentro da baliza.

Já na segunda parte, aos 67’, Bruno Fernandes recebeu a bola de Fred na grande área e disparou na direcção da baliza, para o 0-2 – o ex-Sporting já não marcava desde 2 de Dezembro do ano passado e, mais do que um golo no mesmo jogo, já não acontecia desde os três ao Leeds em Agosto. A equipa de Ralf Rangnick parecia totalmente no controlo, mas Steven Gerrard foi buscar o seu ás brasileiro ao banco do Aston Villa, que mudou completamente o curso do jogo.

O brasileiro entrou aos 68’ e, aos 77’, construiu a jogada que daria o 1-2 para o Villa, marcado por Jacob Ramsey. Com o golo sofrido, o United descontrou-se e permitiu o empate, que aconteceu aos 81’. Ramsey levou a bola pelo flanco e enviou-a na direcção de Coutinho, que marcou o empate. O brasileiro já não marcava um golo na Premier League desde Setembro de 2017, aquele que seria o seu último pelo Liverpool antes de sair para o Barcelona.