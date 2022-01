Boavista e Gil Vicente empatam no arranque da segunda volta

Boavista e Gil Vicente empataram este sábado (1-1) no jogo de abertura da segunda volta da I Liga, disputado no Estádio do Bessa, no Porto.

Os anfitriões, que venceram apenas um dos últimos 15 jogos no campeonato, inauguraram o marcador pelo médio congolês Makouta (4'). Mas os visitantes empataram na segunda parte, por intermédio do avançado brasileiro Samuel Lino (67').

O Gil Vicente, que vinha de uma série de duas vitórias seguidas, manteve o quinto lugar, com 27 pontos, enquanto o Boavista se isolou na 10.ª posição, com 18.

No final, o presidente do Boavista contestou a arbitragem, que anulou um golo a Musa.

“O golo é limpo. Quem faz o passe que isola o Petar Musa é o jogador do Gil Vicente. A subjectividade de apreciação deste lance do senhor Rui Oliveira fez com que o Boavista saísse prejudicado. Não tem qualidade para ser VAR”, criticou Vítor Murta, na sala de imprensa.

O avançado croata teve dois golos anulados na segunda parte (49 e 77'), ambos devido a situações de fora-de-jogo detectadas pelo videoárbitro.