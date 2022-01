Belenenses SAD oficializa Franclim Carvalho até 2023

Antigo adjunto de Petit já esteve no banco em Famalicão, assumindo a equipa depois da demissão de Filipe Cândido.

Franclim Carvalho assinou contrato com o Belenenses SAD até 2023, anunciou o presidente, Rui Pedro Soares, na antevisão do jogo com o FC Porto.

"Venho apresentar publicamente Franclim Carvalho. Vai ser o nosso treinador até 2023", revelou, admitindo ter sido “surpreendido” pelo pedido de demissão de Filipe Cândido, após o triunfo na recepção ao Arouca.

Rui Pedro Soares explicou a aposta no ex-adjunto de Petit: "Tem as qualidades pessoais e profissionais de que precisamos nesta fase. Conhece a nossa realidade e estou certo de que vamos conseguir cumprir os objectivos".

O líder da SAD negou qualquer desentendimento com Filipe Cândido, que “apresentou razões pessoais”.

O novo técnico, que já orientou a equipa na derrota frente ao Famalicão, agradeceu a confiança: "Quando reunimos, fomos muito frontais. Conheço bem o grupo e estou satisfeito com os atletas. Sinto uma grande confiança no grupo", expressou Franclim Carvalho.