Bayern regressa às vitórias na Bundesliga

O Bayern Munique é um modelo de como responder à altura em situações de aparente pressão. Há uma semana, perdera no Allianz Arena por 1-2 com o Moenchengladbach, uma rara derrota a abrir a janela para os rivais. E nesta sexta-feira, o Borussia Dortmund mostrou que estava atento, ao vencer o Friburgo por 5-1.

E o que fez o Bayern em Colónia frente ao sexto classificado da Bundesliga? Ganhou de goleada, por 0-4, e repôs a diferença para a concorrência mais próxima (Dortmund) em seis pontos. Foi uma goleada construída com o acerto de Robert Lewandowski, autor de mais três golos nesta tarde – o polaco já vai em 34 marcados em apenas 27 jogos com a camisola dos bávaros.

Foram dois golos na primeira parte – Lewandowski (9’) e Tolisso (24’) – e mais dois na segunda parte – Lewandowski (63’ e 74’) – de um jogo que não esmoreceu quando a goleada estava à vista. O Colónia, equipa com história no futebol alemão, não deixou de atacar e até merecia ter marcado um golo ao gigante bávaro, que ainda estreou na primeira equipa mais um jovem com idade de juvenil, Paul Wanner, médio de apenas 16 anos.