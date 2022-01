Amorim: “A equipa mais forte? É o FC Porto”

Técnico do Sporting diz que os portistas foram os melhores da primeira volta e reconhece que é “desconfortável” não estar em primeiro do campeonato.

É a classificação que o diz e Rúben Amorim alinha por essa hierarquia: com metade das jornadas já cumpridas, o FC Porto é a equipa mais forte do campeonato. “Está em primeiro, marca muitos golos, sofre poucos, está num excelente momento – vimos isso no último fim-de-semana. É quem entra para a segunda volta em vantagem”, reconheceu neste sábado o técnico “leonino”, na conferência de imprensa de antecipação do jogo com o Vizela, que marca a entrada dos “leões” na segunda volta da I Liga.

A derrota nos Açores frente ao Santa Clara fez com que o Sporting deixasse de estar em igualdade pontual com o agora líder isolado FC Porto e Amorim diz que é uma posição “desconfortável”: “[O segundo lugar] é desconfortável. Não pelo último resultado para o campeonato, porque isso pode acontecer, mas acho que toda a gente sentiu que podia ter dado mais. Fizemos essa avaliação, eu como treinador, eles como jogadores, é uma situação nova desde há muito tempo. Temos de pensar jogo a jogo e muito ainda vai acontecer com campeonato.”

Para a viagem até ao Minho, Amorim espera uma melhoria nos níveis de intensidade em relação ao que a equipa mostrou nos Açores. “Vai ser um jogo difícil, o Vizela esta melhor, já não é a estreia deles, cresceram com o tempo. Todos os jogos são perigosos, os nossos rivais estão fortes e perdem poucos pontos. Foi notória a falta de intensidade com o Santa Clara, temos de aproveitar melhor as nossas oportunidades e não deixar o adversário chegar à nossa baliza. As derrotas chamam-nos a atenção para estas coisas”, assinalou.

Como é habitual nesta altura do ano, o Sporting tem sido associado a vários jogadores neste mercado de Inverno. Amorim responde sempre da mesma maneira, não comentando o alegado interesse em Marcus Edwards, nem na possibilidade de ceder Tabata para ter o extremo britânico do Vitória de Guimarães.

“Não vou estar a comentar o que sentiria por perder um jogador para ter outro. Passaria por mim e seria um pouco hipócrita dizer o que estou a sentir. Vamos fazer o que achamos que é melhor para o grupo. Há jogadores que esperámos para os ter aqui e o Paulinho foi exemplo disso. Queremos que os adeptos saibam que temos uma ideia muito clara, não é por perdermos ou ganharmos um jogo que nos vamos desviar do caminho. Olhamos para a formação e para jogadores com fome e talento que psosam vir ajudar de acordo com as nossas necessidades. Estou muito satisfeito com o nosso grupo”, reforçou o técnico.

De resto, Amorim preferiu não falar em nomes, excepto um, apenas para o desmentir. “Se vem alguém, o único que penso que desmentimos foi o Vitinha, avançado do Sp. Braga, para não haver mal-entendidos porque já os houve no passado. Quisemos descartar isso, não vamos estar a comentar jogadores. A nossa ideia é melhorar o plantel tendo a forma que olhamos sempre para o mercado. Quem vier será a pensar nesta época e nas próximas”, afirmou.