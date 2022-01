Voto útil: PS pode beneficiar de transferência de votos do BE, CDU e Livre

A estratégia de bipolarização da campanha eleitoral em que o PS apostou, com o apoio do PSD, parece estar a funcionar. De acordo com os dados da sondagem do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (CESOP) da Universidade Católica Portuguesa para o PÚBLICO, RTP e Antena 1 entre os dias 6 e 10 de Janeiro, os socialistas poderão beneficiar de uma significativa transferência de votos de eleitores que em 2019 votaram na CDU, no Bloco de Esquerda, no Livre e no PAN, enquanto o PSD também faz uma boa “pescaria” nos eleitores do CDS, além de algumas franjas do Chega, Iniciativa Liberal e até do PAN.