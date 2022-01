Há mesmo “à volta de 84 mil pessoas por ano” a sair do país?

A frase

“Temos uma emigração à volta de 84 mil pessoas por ano.” Rui Rio, no frente-a-frente com o líder do PS, António Costa

O contexto

No único frente-a-frente entre António Costa e Rui Rio, realizado na quinta-feira, dia 13 de Janeiro, o líder do PSD estava a responder a uma pergunta sobre o aumento do Salário Mínimo Nacional e foi-se desviando do tema até chegar à questão da emigração. Depois de dizer que, em Portugal, a mediana dos salários é de 900 euros — “A segunda pior da União Europeia. Pior, só a Bulgária.” —, Rio acrescentou que é por isso que os portugueses estão a sair do país à razão de 84 mil por ano. “Estamos a nivelar por baixo. É o PS a empobrecer o país”, disse ainda.

Os factos

Uma consulta aos dados disponibilizados na página do Observatório da Emigração (que reproduz os números do Instituto Nacional de Estatística) sobre a estimativa das saídas totais de emigrantes portugueses mostra que nos anos da “geringonça” e desde 2019, a emigração tem sido de: 101.203 pessoas em 2015, 97.151 em 2016, 81.051 em 2017, 81.754 em 2018, 77.040 em 2019 e 68.209 em 2020 (não há ainda dados relativos a 2021).

Objectivamente, de acordo com os números mais recentes, já estão a sair de Portugal menos de 70 mil pessoas, por ano. Mas já saíram muitas mais: no passado recente, o recorde foi atingido em 2014, quando o número chegou a 134.624. Fazendo as contas ao primeiro Governo de António Costa (que tomou posse em Novembro de 2015), houve 90 mil saídas por ano em média entre 1 de Janeiro de 2015 e 31 de Dezembro de 2018, enquanto essa média baixou para 72 mil entre 1 de Janeiro de 2019 e 31 de Dezembro de 2020. Contudo, entre 2015 e 2020, a média dá exactamente 84.401 saídas.

Em resumo

Não é totalmente correcto dizer que a emigração anda à volta de 84 mil pessoas por ano, como referiu Rui Rio. No último ano de que há registo no INE (2020), houve 68.209 portugueses a sair do país. O que o líder do PSD fez para chegar a 84 mil foi somar todas as saídas desde 2015 (ano da posse do Governo) e dividi-las pelo número de anos (seis). Mas nunca foi claro ao ponto de dizer que estava a falar na média. A expressão usada — “à volta de” — dá, por si só, a ideia de um valor aproximado, não necessariamente exacto.