Entre a burocracia e a frustração: a difícil procura por um quarto em Lisboa

Neste P24, os alunos de Jornalismo da Escola Superior de Comunicação Social Hugo Costa e Miguel Tomás falaram com três estudantes e a gerente de uma residência em Benfica que os ajudaram a perceber toda a burocracia e frustração pela qual muitos estudantes deslocados do ensino superior passam para conseguirem arranjar um tecto para morar. Esta é uma reportagem que pode ouvir na íntegra no Repórter 360.

