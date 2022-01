A taxa chata

Começo por clarificar conceitos. Em primeiro lugar, não confundir taxa marginal com taxa média. A taxa marginal aplica-se apenas ao rendimento dentro de cada escalão. Imaginemos, para simplificar, que os primeiros 100 euros de rendimento coletável são isentos de imposto, o rendimento entre 100 e 200 euros é sujeito a uma taxa marginal de 10%, e o rendimento entre 200 e 300 euros é sujeito a uma taxa marginal de 20%. Como vamos da taxa marginal para a taxa média? Calculando o total de imposto de cada contribuinte. Uma contribuinte com 90 euros de rendimento coletável não paga imposto; outra com 110 euros paga um euro de imposto. Outra ainda com 240 euros não paga nada sobre os primeiros 100 euros de rendimento, paga 10 euros sobre a segunda tranche de 100 euros, e depois mais 8 euros sobre os 40 euros que ultrapassam a barreira dos 200, ou seja, 18 euros de imposto. A taxa média obtém-se dividindo este total pelo rendimento coletável, isto é, diz-nos quantos cêntimos de imposto a contribuinte paga por cada euro de rendimento, e é de 0,9% para a que ganha 110 euros e de 7,5% para a mais rica. A mais pobre tem uma taxa média de zero.