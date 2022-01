A “eco geringonça”

Pelos resultados das últimas sondagens, o PS não terá maioria absoluta, mas pode com os votos do Rui Tavares, que é dado como eleito, e do PAN atingi-la facilmente. Não sei se será bom deixar o BE e o PCP de fora da solução e dar-lhes a rua de bandeja. Seria perigoso a médio prazo, mas se eles não quiserem participar a “eco geringonça” daria estabilidade ao governo para quatro anos e depois se veria. No Porto o PAN vai ter dificuldade em manter um deputado e então para quem gosta desta solução seria nele o voto útil. Tudo pode ainda mudar, mas as sondagens têm sido muito semelhantes e com diferenças mínimas entre umas e outras. A abstenção como sempre terá muita influência e espero que os portugueses não se esqueçam do seu dever cívico. A democracia faz-se todos os dias e em todos os locais do nosso dia-a-dia, mas também deve fazer-se na urna, nomeadamente os jovens que não se podem alhear do seu futuro cada vez mais incerto.

José Carlos Palha, Vila Nova de Gaia

Regionalização rima com corrupção

Sempre que leio ou oiço falar em regionalização penso na rima que faz com corrupção. Não é a vontade de maldizer que me faz repetir que somos um país de corruptos. São organizações internacionais que o dizem. Portanto, é inevitável pensar que regionalizar é multiplicar corrupção por um factor x, que é o número de regiões que forem criadas.

Por que razão não se preocupa o Presidente da República com este assunto? Para mim, o que o PR diz e escreve é pura demagogia e populismo; caso contrário, ele teria levantado a sua voz da mesma forme veemente que Paulo de Morais, Ramalho Eanes, María José Morgado e José Manuel Fernandes, entre outros. Se o PR acha que o tema da regionalização deve ser clarificado pelos partidos, lamento que não lhes peça que clarifiquem, também, os seus planos para minimizarem a corrupção.

José Madureira, Porto

As eleições e os políticos

Os políticos fazem falta, alguém tem de tratar da “coisa” pública, escolhidos por eleições democráticas e livres através do voto nas urnas. Apesar dos políticos elevarem a sua autoestima à custa dos eleitores e quererem o poder a qualquer custo. De entre todos (os políticos), as eleições e o voto permitem escolher os mais humildes, capazes e honestos que não se querem sobrepor ao sentir dos eleitores. O voto é uma arma que, bem escolhido, pode eleger os mais capazes. Durante a ditadura salazarista só uma minoria da população conveniente com o regime votou no partido único – a Acção Nacional Popular. Com o 25 de Abril de 1974 todos os cidadãos maiores de 18 anos podem votar livremente nos partidos. É um direito constitucional da democracia – o direito ao voto, a expressão da vontade popular. Apesar de se gastar milhares de euros nas eleições, estas permitem escolher democraticamente governos estáveis e aceites pela maioria da população. Não sendo a democracia um regime perfeito, ainda é o melhor – mais do que a Ditadura!

José Oliveira Mendes​, Portalegre

Sobre a “Deltacron"

Começa a haver confusão com a “variante” Deltacron detetada em Chipre. Teme-se que seja um perigo, com a capacidade de transmissão da ómicron associada à severidade da delta. Não me parece que haja fundamento científico. Uma variante com menor transmissibilidade do que a dominante até então, agora a ómicron, não tem condições para vir a sobrepor-se a ela e se for mais severa não tem vantagem selectiva.

Fala-se também numa origem por recombinação entre a delta e a ómicron. Em princípio, não faz sentido, porque os coronavírus não têm capacidade de recombinação. Ela ocorre com o vírus da gripe porque este tem um genoma de vários segmentos distintos de RNA que são encapsidados na mesma partícula viral. Havendo uma infecção dupla, segmentos dos genomas de um e outro vírus coinfetantes podem ser misturados na mesma partícula viral infecciosa, gerando um recombinante, por exemplo entre um vírus de gripe humano e aviário ou suíno. Não é o que se passa com um coronavírus, que tem um genoma único. Por outro lado, nem o vírus nem as nossas células têm enzimas para recombinação de RNA.

João Vasconcelos Costa, Amadora, ex-director do Laboratório de Viroilogia Molecular do Instituto Gulbenkian de Ciência