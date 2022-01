A natalidade e os “vistos gold

Quando se pergunta às mulheres que vivem em Portugal porque decidem adiar para mais tarde (por vezes para demasiado tarde para ser possível) o nascimento de um filho, há várias razões apresentadas: a ausência de estabilidade no emprego (53%); as condições de habitação (44%); as dificuldades na conciliação entre vida familiar e vida profissional (43%); a disponibilidade financeira (40%). É o que nos diz o último Inquérito à Fecundidade do INE, citado num parecer do Conselho Económico e Social (CES) sobre o qual escrevemos nesta edição.